معاون سیاسی، اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهر یاسوج در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ میزبان نمایشگاه بزرگ کتاب در سطح کشوری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گفت: در این نمایشگاه ۵۰ هزار جلد کتاب با هزار و ۷۰۰ عنوان و با مشارکت ۳۰ موسسه انتشارات عرضه میشود. درخشان افزود: این نماشگاه از ساعت ۹ تا ۲۲ در محل حسینیه ثارالله یاسوج آماده بازدید علاقهمندان به فرهنگ کتاب وکتاب خوانی است. وی ادامه داد: کتابهای عرضه شده در نمایشگاه کتاب با موضوعات مطالعات دینی، مذهبی، دفاع مقدس، تاریخ، ادبیات، کودک ونوجوان، زبان انگلیسی وکسب وکار با تخفیف ۵۰ درصدی به مردم عرضه میشود. معاون سیاسی، اجتماعی استاندار در حاشیه افتتاح نمایشگاه کتاب در یاسوج، گفت: این نمایشگاه بخشی از ثمره افکار، اندیشهها و برنامهریزیهای بزرگان علم و فرهنگ کشور است که امروز در قالب کتب مکتوب و دستهبندیشده در اختیار عموم قرار گرفته است. فتاح محمدی با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب، ظرفیتی ارزشمند برای ارتقای فرهنگی جامعه است، اظهار امیدواری کرد: مردم، بهویژه محققان، پژوهشگران، دانشآموزان و دانشجویان از این فرصت استفاده حداکثری داشته باشند. محمدی در پایان از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه کتاب کشوری در یاسوج خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، امیدواریم در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نمایشگاه کتاب در سطح ملی در مرکز استان برگزار شود و از هماکنون از همه علاقهمندان، فرهیختگان و فعالان حوزه فرهنگ و علم دعوت میکنیم تا در این رویداد بزرگ علمی و فرهنگی حضور فعال داشته باشند.