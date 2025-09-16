به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، معاون اقتصادی استانداری البرز در سومین جلسه ستاد سرمایه‌گذاری با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: از ابتدای امسال برنامه‌هایی برای تسهیل امور سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه طولانی بودن فرآیند صدور مجوز‌ها از مهم‌ترین گلایه‌های سرمایه‌گذاران است گفت:

یکی از اقدامات مهم استان صدور مجوز‌های بی‌نام است که پیش‌تر استعلام‌های لازم از دستگاه‌های مختلف برای آن انجام شده و اکنون به صورت آماده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. این کار دست‌کم شش ماه در روند اجرای پروژه‌ها صرفه‌جویی می‌کند.

معاون اقتصادی استانداری البرز همچنین از تدوین کیف سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: در این بسته فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری با جزئیات کامل گردآوری شده و در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد.

افضلی توسعه حوزه گردشگری را یکی از اولویت‌های جدی استان دانست و گفت:

در شش ماهه نخست سال، مجوز احداث چند هتل چهار و پنج ستاره صادر شده است که می‌تواند کمبود‌های اقامتی استان را جبران کرده و زمینه اشتغال پایدار را در بخش گردشگری فراهم آورد.

وی اضافه کرد:

توسعه گردشگری و توجه به میراث فرهنگی، ضمن افزایش جذب گردشگر، ظرفیت‌های اقتصادی استان را نیز تقویت می‌کند.

معاون اقتصادی استانداری البرز در پایان تأکید کرد:

دستگاه‌های اجرایی استان با همکاری و همراهی بیشتر، شرایط لازم برای جهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری را فراهم خواهند کرد.