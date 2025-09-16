رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت : شبکه بانکی به مرحله سرنوشت‌سازی در احیای نخلستان‌های خوزستان و تداوم صادرات خرما رسیده است.

ضرورت تقویت زنجیره تولید، فرآوری و صادرات خرما در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری در نشست هم‌اندیشی با رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان بر ضرورت تقویت زنجیره تولید، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه خرما تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی منسجم برای رفع چالش‌های نخلستان‌ها و توسعه تجارت با کشور‌های همسایه به‌ویژه عراق، شد.

چالش‌های نخلستان‌ها و راهکار‌های عملی

وی با اشاره به مشکلات نخلستان‌های خوزستان از جمله کمبود آب، ضعف زیرساخت‌ها و روش‌های سنتی فرآوری، خواستار تدوین برنامه‌ای جامع برای ساماندهی این بخش شد.

عموری ادامه داد: استفاده از سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و هوشمند، همراه با مذاکره با وزارت نیرو برای تخصیص عادلانه آب، می‌تواند به احیای نخلستان‌ها و افزایش بهره‌وری کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت تامین تسهیلات سرمایه در گردش برای واحد‌های فرآوری تاکید کرد و افزود: بسیاری از واحد‌های کوچک و متوسط فرآوری خرما به دلیل کمبود نقدینگی قادر به رقابت در بازار‌های جهانی نیستند. حمایت بانکی هدفمند و معرفی فناوری‌های نوین مانند دستگاه‌های بسته‌بندی پیشرفته می‌تواند این مشکل را برطرف کند.

تقویت زنجیره ارزش خرما

عموری با اشاره به جایگاه ویژه خوزستان در تولید خرما، بر لزوم تمرکز بر زنجیره ارزش این محصول تاکید کرد و گفت: خوزستان سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن خرما تولید می‌کند، اما بخش عمده آن به‌صورت خام فروخته می‌شود. برای رقابت در بازار‌های بین‌المللی، باید به سمت بسته‌بندی نوین و ایجاد ارزش افزوده حرکت کنیم.

وی خواستار حمایت هدفمند از واحد‌های فرآوری و بسته‌بندی شد و افزود: به‌روزرسانی تکنولوژی‌های فرآوری و تامین تسهیلات بانکی می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری در بازار‌های جهانی کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تأکید بر نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار همگرایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: عملکرد جزیره‌ای برخی سازمان‌ها مانع توسعه هماهنگ است. بخش خصوصی آماده همکاری با دولت برای تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌منظور رفع چالش‌های تولید و صادرات کشاورزی است.

وی از آمادگی اتاق بازرگانی برای پذیرش هیئت‌های تجاری از کشور‌های حوزه خلیج‌فارس خبر داد و افزود: با همکاری سازمان جهادکشاورزی خوزستان، وزارت امور خارجه و تشکل‌های کشاورزی، می‌توانیم بازار‌های جدیدی را برای محصولات استان، به‌ویژه خرما، ایجاد کنیم.

عموری از رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان خواست تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین گزارش‌های کارشناسی، مطالبات جامعه کشاورزی به‌صورت دقیق در جلسات ملی مطرح شود.

وی تاکید کرد: هدف ما دستیابی به دستاورد‌های ملموس برای توسعه کشاورزی و تجارت خوزستان است. با همکاری بخش خصوصی، دولت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، می‌توانیم جایگاه خوزستان را در بازار‌های جهانی تقویت کنیم.

وی همچنین پیشنهاد داد: تشکیل جلسات منظم با حضور نمایندگان تشکل‌های کشاورزی و تجار، همراه با تدوین برنامه‌ای مدون برای مذاکرات تجاری با عراق تا پایان سال ۱۴۰۴، می‌تواند گام عملی برای تحقق این اهداف باشد.

فرصت‌های تجاری با عراق و کشور‌های همسایه

عموری با اشاره به دیدار خود با وزیر زراعت عراق در مردادماه ۱۴۰۴، اظهار کرد: در این دیدار، موضوع همکاری‌های مشترک در زمینه تامین نهال خرما، کشت فراسرزمینی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند پهپاد‌های کشاورزی و سم‌پاش مطرح شد. عراق به دلیل کمبود نوآوری‌های علمی و عملیاتی در بخش کشاورزی، از همکاری با خوزستان استقبال می‌کند.

وی افزود: قانون عراق که تولید ۲۵ درصد یک محصول در این کشور را به‌عنوان کالای عراقی ثبت می‌کند، فرصت بی‌نظیری برای صادرات محصولات خوزستان فراهم کرده است. با اجاره زمین‌های کشاورزی در عراق و عقد قرارداد‌های تضمینی، می‌توانیم ضمن رفع مشکل مازاد تولید خرما، بازار این کشور را تأمین کنیم.

عموری پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه را مطرح کرد و گفت: این کارگروه می‌تواند با برنامه‌ریزی برای تولید و توزیع محصولات کشاورزی، به توسعه صادرات به عراق و دیگر کشور‌های حوزه خلیج‌فارس، که در ماه رمضان نیاز بالایی به خرما دارد، کمک کند.