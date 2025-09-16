پاکبان کوهدشتی در پی برخورد موتورسیکلت دچار ضربه مغزی شد
شهردار کوهدشت گفت: پاکبان کوهدشتی در پی برخورد موتورسیکلت دچار ضربه مغزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، شهردار کوهدشت گفت: صفیمراد یوسفزاده یکی از پاکبانان این شهرداری شب گذشته در حین انجام وظیفه، بر اثر برخورد با یک دستگاه موتورسیکلت در میدان کشاورز دچار ضربه مغزی شد و هماکنون در بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد تحت مراقبتهای ویژه قرار دارد.
سجاد طرهانی اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۲۳ شب گذشته هنگام انجام وظیفه و در حین شیفت کاری یوسفزاده رخ داد.
وی افزود: این پایان پس از برخورد با موتورسیکلت و بروز آسیب شدید به سر ابتدا به بیمارستان کوهدشت منتقل و با پذیرش کامل هزینههای درمانی از سوی شهرداری جهت رسیدگیهای تخصصی به بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد اعزام شد.
طرهانی با اشاره به وضعیت نامناسب جسمی این پاکبان افزود: هماکنون یوسفزاده به دلیل ضربه شدید مغزی، سطح هوشیاری پایینی دارد، اما تمامی امکانات درمانی لازم برای بهبود وضعیت وی بکار گرفته شده است.
شهردار کوهدشت ادامه داد: در تماس و گفتوگوی تلفنی با خانواده این پاکبان ضمن ابراز همدردی تأکید شد که شهرداری هیچ تلاشی را برای درمان و بهبود کامل وی فروگذار نخواهد کرد و در صورت نیاز انتقال به تهران جهت ادامه درمان نیز در دستور کار قرار میگیرد.
طرهانی اضافه کرد: راکبان موتورسیکلت که ۲ نفر بودند، بلافاصله شناسایی و دستگیر شدهاند و هماکنون با توقیف موتورسیکلت در بازداشت هستند.