به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار منتشر شده، در مردادماه سال جاری، ۳۸ هزار و ۶۰۸ سهامدار جدید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به ماه قبل، افزایش۳۵ درصدی داشته است. این آمار نشان می‌دهد که با وجود نوسانات بازار سرمایه، روند ورود سرمایه‌گذاران جدید به این بازار همچنان ادامه دارد.

بر این اساس از آغاز ثبت نام و احراز هویت سهامداران تا پایان مرداد ۱۴۰۴ تعداد ۴۷ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۱۱۰ ثبت نام و تعداد ۴۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۸۳۵ احراز هویت در سامانه سجام توسط سپرده گذاری مرکزی صورت گرفته است.

جزییات ثبت نام و احراز هویت در سال ۱۴۰۴

با نگاهی به آمار ثبت‌نام و احراز هویت در سال ۱۴۰۴، یک روند نزولی تا پایان تیر مشاهده می‌شود که در مردادماه تغییر جهت داده است. این آمار نشان می‌دهد که ثبت‌نام در فروردین و اردیبهشت با تعداد ۸۳ هزار و ۶۴۸ و ۷۰ هزار و ۷۲۴ نفر، در بالاترین سطح بوده است. اما در خردادماه به ۴۰ هزار و ۶۰۱ و در تیرماه به ۲۸ هزار و ۴۳۴ نفر کاهش یافته است. با این حال، در مردادماه این روند معکوس شده و تعداد ثبت‌نام‌ها به ۳۸ هزار و ۶۰۸ نفر افزایش یافته است.

۱۰ استان پیشتاز ثبت نام

برای اطلاع از جزییات ثبت نام استانی باید گفت: تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه «سجام» در مرداد ماه سال ۱۴۰۴ به تفکیک هر استان حاکی از آن است که ۱۰ استان «تهران با ۱۲ هزار و ۸۸، اصفهان با ۲ هزار و ۹۱۸، خراسان رضوی با ۲ هزار و ۴۱۹، خوزستان با ۲ هزار و ۲۸، فارس با یک هزار و ۶۰۹، البرز با یک هزار و ۶۰۸، آذربایجان شرقی با یک هزار و ۵۲۹، مازندران با یک هزار و ۲۲۱، گیلان با ۹۹۷، مرکزی با ۸۰۵ مورد» در صدر بیشترین ثبت نام شده‌ها در کل ایران قرار دارند.