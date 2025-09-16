به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وقتی موضوع توسعه عدالت آموزشی مطرح می‌شود، در اذهان عموم اینگونه برداشت می‌شود که فقط مدرسه و فضا می‌سازیم، اما هدف غایی که دنبال می‌کنیم، ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت و نصیب برابر آموزشی است که در ابعاد مختلف مطرح می‌شود افزود: یکی از بخش‌هایی که به نظر من در توسعه عدالت مهم است، حمایت از دانش آموزان مناطق کم برخوردار است که در قالب‌های مختلف دنبال می‌شود. خیرین گام‌های بسیار بلندی برداشته‌اند که در این راستا پویش نذر قلم و لوازم التحریر می‌تواند کمک‌های بسیار ارزشمند حمایتی و فرهنگی باشد.

وی با بیان اینکه تولیدات نذر لوازم التحریر که پویش آن آغاز شد که از تصاویر و تمثال شهدای اقتدار، دانشمندان هسته‌ای و دانش آموزان عزیز بود، ضمن اینکه یک اقدام حمایتی و یک کار فرهنگی بسیار ارزشمندی است که می‌تواند روایت دفاع مقدس ۱۲ روزه را به دل جامعه و خانواده‌ها ببرد افزود: این امر می‌تواند حداقل امکانات را برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار مهیا کند و در رشد و شکوفایی استعداد‌ها نقش مهمی داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا این هدایا قبل از شروع سال تحصیلی به دست کودکان می‌رسد؟ ادامه داد: تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که این اتفاق بیفتد. اولویت بندی می‌کنیم، مناطق محروم روستایی، مناطق عشایری و مدارس شبانه روزی و دهک‌ها را داریم؛ مسیر‌های مختلف شناسایی وجود دارد که در قرارگاه عدالت آموزشی این اطلاعات موجود و به روز است.

کاظمی با بیان اینکه این کار توسط خیرین بوده و ما هیچ نقشی نداشتیم گفت: بیش از یک میلیون بسته لوازم التحریر با کمک خیرین آماده شده است.

وی در خصوص فعالیت معلمان خرید خدمات در سال تحصیلی جدید افزود: معلم خرید خدمات نداریم، به صورت حق التدریس هستند که سازماندهی می‌شوند و هیچ مشکلی در سازماندهی آنها وجود ندارد. امیدواریم که بسیاری از این افراد در همین آزمون استخدامی که برگزار کردیم قبول و تبدیل وضعیت شده باشند، اما مسیر تبدیل وضعیت آنها به قرارداد کار معین را همچنان پیگیریم و امیدواریم که به هر حال به نتیجه برسد.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص قطعی برق و فعالیت مدارس نیز گفت: فعالیت مدارس در طول روز است لذا هیچ آسیبی به برگزاری کلاس‌های درس وارد نخواهد شد، البته معلوم نیست با قطعی برق تلاقی داشته باشیم یا خیر، اما امیدواریم که این قطعی‌ها در آینده کمتر باشد لذا هیچ نگرانی از جهت این موضوع وجود ندارد.

کاظمی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های رئیس جمهور و ما در راستای توسعه عدالت، استاندارد سازی تجهیزات آموزشی مورد نیاز دانش آموزان است گفت: برای این موضوع طراحی ویژه‌ای انجام دادیم، به این شکل که بسته‌های مختلف تجهیزاتی را طراحی و برآورد کردیم و الان با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی به مرور زمان به سمت استاندارد سازی می‌رویم که یک بخش تجهیزات آموزشی مانند میز و صندلی و ... است. بخش دیگر تجهیزات فناورانه مانند دیتا پروژکشن و تلویزیون‌های هوشمند یا تخته‌های هوشمند است که به سمت استفاده از بهترین‌ها پیش می‌رویم. بسته‌های بهداشتی، محیط زیستی، پرورشی، ورزشی برای هر دوره آماده شده است.

وی با بیانه اینکه کار مطالعاتی خوبی انجام شده و در این مسیر حرکت می‌کنیم افزود: از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استفاده میکنیم. رئیس جمهور با عنایت ویژه‌ای که به جایگاه نظام تعلیم و تربیت دارند اتفاقات خیلی خوبی را رقم می‌زنند. تقویت زیرساخت‌های شبکه شاد هم در اولویت‌های دولت است و امیدواریم از این ظرفیت به عنوان بخش تکمیلی آموزش پرورش به عنوان یک فناوری که در اختیار همه دانش آموزان است به شکل مناسب استفاده کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای هنرستان‌ها بسته‌های استاندارد تجهیزاتی کاملاً متفاوتی لحاظ شده است ادامه داد: اتفاقات خوبی در آینده رقم خواهد خورد. حرکت بسیار ارزشمند تحول آفرینی در نظام آموزش و پرورش هم در حوزه فضا و تجهیزات و هم در حوزه کیفیت آغاز شده که قطعاً ثمرات و برکات بخشی از آنها همین الان قابل مشاهده است.

کاظمی با بیان اینکه برای اولین بار ۲۴۰۰ فضای آموزشی از ۷۷۰۰ پروژه که در دستور کار است، به بهره‌برداری می‌رسد عنوان کرد: برای کیفیت هم گام‌های بزرگی برداشته شده، منتها اثرات کیفیت بخشی معمولاً زمان‌بر و مقداری دیربازده است. امیدوارم که صبر و حوصله کنیم و با تلاش‌هایی که برای جامعه معلمان انجام می‌دهیم و معلمان برای دانش‌آموزان انجام می‌دهند و تجهیزات و امکاناتی که برای آنها مهیا می‌کنیم، شرایط آموزش پرورش کشور را ارتقاء دهیم. مسیر توسعه کشور و به هر حال بهبود شرایط کشور فقط از آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت است.