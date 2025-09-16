پخش زنده
مسابقات کریکت آقایان قهرمانی کشور با شرکت ۵ تیم از امروز به میزبانی تهران آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کریکت آقایان قهرمانی کشور با شرکت ۵ تیم از امروز سه شنبه ۲۵ شهریور به میزبانی استان تهران و در زمین کریکت بوستان ولایت آغاز میشود.
این رقابتها در دو گروه ۳ و ۲ تیمی به مدت سه روز برگزار میشود که در گروه یک تیمهای سیستان و بلوچستان الف، منطقه آزاد چابهار و البرز و در گروه دو تیمهای گلستان و سیستان و بلوچستان ب قرار دارند.
در روز نخست این مسابقات امروز سه شنبه ۲۵ شهریور سیستان و بلوچستان الف با منطقه آزاد چابهار، سیستان و بلوچستان ب با گلستان و سیستان و بلوچستان الف با البرز مصاف خواهند داشت.