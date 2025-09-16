پخش زنده
ظرفیتها و فرصتهای توسعهای منطقه آزاد انزلی در نشست ۳ تن از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در این نشست که با حضور ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرفیه، سعید رحمتزاده نماینده صومعهسرا و معین بندر انزلی و رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس و مهدی فلاح نماینده رشت و خمام برگزار شد، ظرفیتها و فرصتهای توسعهای منطقه آزاد انزلی مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس در این نشست با تأکید بر جایگاه مهم منطقه آزاد انزلی در معادلات اقتصادی کشور، این منطقه را پیشران توسعه گیلان در حوزههای تجاری، صنعتی، گردشگری و دریامحور دانستند و بر ضرورت حمایتهای قانونی و اجرایی جهت تسریع در تکمیل پروژههای زیربنایی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تأکید کردند.