رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: پژوهشگاه علوم انسانی با همکاری ۳۰ محقق برنامه چهارساله «استعمارشناسی ایرانی» را به نتیجه رساند تا بال دوم انقلاب اسلامی یعنی همان مقابله با سلطه را در تراز تمدن اسلامی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزای صداو سیما رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مراسم رونمایی از کتاب «استعمارشناسی» افزود: پروژه «استعمارشناسی ایرانی» حاصل چهار سال پژوهش جمعی ۳۰ محقق در پژوهشگاه علوم انسانی است که بدون استفاده از بودجه بیت المال و تنها با اتکا به حقوق شخصی کارکنان و اعضای هیئت علمی به نتیجه رسید. این کار با دو هدف کلیدی طراحی شد اول باهدف تقویت «بال دوم انقلاب اسلامی» همان مقابله با سلطه که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بود.

وی گفت: برخی ها معتقدند استعمار مربوط به قدیم است و اکنون دیگر وجود دارد اما پاسخ است که استعمار از شکل کهنه به نو و اکنون به «فرانو» تبدیل شده؛ پیچیده تر شده، اما همچنان به عنوان یک «مسئله» وجود دارد.

موسی نجفی افزود: شبهه دوم اینکه برخی ها معتقد هستند ایران مستعمره نبوده است پاسخ این است که اگرچه ایران مستعمره مستقیم نبود، اما استعمار مانند «ماهی در آب» در تمام بخش‌های کشور نفوذ کرد. تحولات تاریخی چون قحطی پس از جنگ جهانی دوم و تغییر نقشه ژئوپلیتیک ایران گواه این امر است.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: این پژوهش با تدوین «مکتب استعمارشناسی ایرانی» میخواهد وابستگی به اندیشههای چپ و غربی را قطع کند و نشان دهد کشوری که موشک و هستهای ایرانی دارد، نباید ذهنیت مستعمره داشته باشد. استعمار امروز به «استعمار ذهن» تبدیل شده و مقابله با آن تفکر خودباورانه و مثبت است. در این راه، هر که در برابر استعمار بایستد «خادم» و هر که از آن دفاع کند «خائن» است.

وی در پایان گفت: غرب هنوز استعمارگر است و ادبیات ما نباید خودتحقیرانه باشد. به جای «اعتمادسازی برای غرب»، این غرب است که باید با جلب اعتماد ایران، از ملت ما حلالیت بطلبد هرچند بعید است ملت ایران آنان را حلال کند.