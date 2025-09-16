پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از انکارا در آستانۀ اعلام نرخ بهرههای بانکی از سوی بانک مرکزی آمریکا که همیشه بر روی بازاهای سرمایۀ ترکیه نیز تاثیرگذار است قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار در ترکیه با گذر از مرز ۵ هزار لیر به بالاترین حد خود در تاریخ این کشور رسید.
هم اکنون قیمت یک انس طلا در بازارهای ترکیه به ۳ هزارو ۶۹۰ دلار، قیمت هر سکه ربع ۸ هزارو ۱۶۸ لیر (۱۹۷ دلارو ۷۷ سنت) و قیمت هر گرم طلا به ۵ هزار لیر برابر با ۱۲۱ دلار و ۳ سنت رسیده است.
کارشناسان اقتصادی ترکیه معتقدند با اعلام نرخ جدید بهرههای بانکی از سوی بانک مرکزی آمریکا که انتظار میرود به صورت کاهش ۲.۵ درصدی انجام گیرد بازار طلای ترکیه شاهد رکوردهای جدیدتری خواهد شد.