به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این جلسه مهم‌ترین مسائل و چالش‌های ترافیکی شهر‌ها و محور‌های مواصلاتی استان مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی مرتبط با بهبود تردد شهری و بین‌شهری ارائه شد و بر تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام از جمله احداث تقاطع‌های غیرهمسطح، اصلاح هندسی معابر، توسعه سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک و ارتقای ایمنی جاده‌ها تأکید شد.

همچنین موضوعات مرتبط با مدیریت ترافیک در ایام بازگشایی مدارس، بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تصادفات جاده‌ای در محور‌های پرتردد آذربایجان‌غربی در دستورکار قرار گرفت.