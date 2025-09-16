پخش زنده
جلسه شورای ترافیک استان صبح امروز به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این جلسه مهمترین مسائل و چالشهای ترافیکی شهرها و محورهای مواصلاتی استان مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای عمرانی مرتبط با بهبود تردد شهری و بینشهری ارائه شد و بر تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام از جمله احداث تقاطعهای غیرهمسطح، اصلاح هندسی معابر، توسعه سامانههای هوشمند کنترل ترافیک و ارتقای ایمنی جادهها تأکید شد.
همچنین موضوعات مرتبط با مدیریت ترافیک در ایام بازگشایی مدارس، بهینهسازی ناوگان حملونقل عمومی و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تصادفات جادهای در محورهای پرتردد آذربایجانغربی در دستورکار قرار گرفت.