به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی ظهر امروز از مرز کیله شهرستان سردشت بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید ضمن بررسی روند تردد مسافران و تبادلات مرزی، از آخرین وضعیت زیرساخت‌های موجود اطلاع یافت.

رضا رحمانی در حاشیه این بازدید، بر ضرورت توسعه امکانات مرزی و تسهیل در روند صادرات و واردات تأکید کرده و گفت: مرز کیله ظرفیت بسیار مناسبی برای رونق اقتصادی سردشت و اشتغال‌زایی جوانان منطقه دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و مسئولان گمرک با برنامه‌ریزی دقیق، مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل و خدمات مرزی را برطرف کنند تا فرصت‌های اقتصادی این مرز بیش از پیش بالفعل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با بیان اینکه توجه ویژه به معیشت مرزنشینان و ارتقای سطح امنیتی و رفاهی منطقه از اولویت‌های مدیریت استان است، افزود: تلاش می‌کنیم با همکاری دولت و بخش خصوصی، مرز کیله به یکی از پایانه‌های مهم تجاری کشور تبدیل شود.