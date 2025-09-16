تیم قم در فینال مسابقات پینگ پنگ خردسالان کشور، مغلوب اصفهان شد و به مقام نائب قهرمانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات پینگ پنگ خردسالان کشور با یک نایب قهرمانی و دو عنوان سومی برای تیم قم به پایان رسید.

در بخش تیمی این رقابت‌ها بدمینتون بازان قمی با غلبه بر همه حریفان به دیدار فینال راه یافتند ولی در گام پایانی، نتیجه را ۳ -۲ به تیم اصفهان واگذار کردند و به عنوان نایب قهرمانی رسیدند.

در بخش انفرادی نیز طا‌ها علمداری که به جمع چهار نفر برتر رده سنی زیر ۱۳ سال راه یافته بود، در نیمه نهایی مغلوب حریف خود شد و به عنوان سومی مشترک دست یافت.

صدرا فراهانی دیگر بدمینتون باز راه یافته به نیمه نهایی رده زیر ۱۳ سال بود که در برابر حریف خود شکست خورد و در جایگاه سومی مشترک ایستاد.

رقابت‌های بدمینتون خردسالان کشور به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.