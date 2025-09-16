پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی انتظامی لرستان از دستگیری ۳ نفر سارق و کشف ۱۲ فقره سرقت منازل و مغازه در شهرستان خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس پلیس آگاهی انتظامی لرستان درحاشیه دستگیری چند سارق در خرمآباد اظهار کرد: در پی وقوع سرقت منازل و مغازه در شهرستان خرمآباد، موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
عبدالرضا رخشان افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی ۳ نفر سارق را در سطح شهرستان خرمآباد شناسایی که پس از هماهنگی قضایی، طی یک عملیاتی ضربتی آنان را دستگیر، در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره سرقت منازل و مغازه اعتراف کردند.
رئیس پلیس آگاهی لرستان با بیان اینکه متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند گفت: افزایش احساس امنیت مردم مهمترین دغدغه پلیس است و از شهروندان میخواهیم تا ضمن رعایت نکات ضروری و اقدامات پیشگیرانه، موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.