به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات انفرادی شمشیربازی نونهالان دختر در اسلحه فلوره، با حضور ۷۶ ورزشکار از ۱۳ استان کشور به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

در رده سنی کمتر از ۱۰ سال این رقابت‌ها ثنا جی از اصفهان موفق به کسب مقام نخست شد و بارانا بهشتی از یزد مقام دوم را به دست آورد، همچنین سیده باران عابدی از مازندران و مهرآفرین طلازاده از یزد به طور مشترک به مقام سوم رسیدند.

در رده سنی کمتر از ۱۲ سال نیز آنوشا شیخ الاسلامی و آرمیتا بکتاش، هر دو از اصفهان، به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند، رومینا رمضانی از خراسان رضوی و سارینا سرافراز از یزد نیز به طور مشترک سوم شدند.

در رده سنی کمتر از ۱۴ سال باران بهجتی از یزد مقام اول، آنوشه قربانی از اصفهان مقام دوم و نازنین فتاحی و مائده ذاکری، هر دو از یزد، مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.