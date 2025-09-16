رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: ۲ سارق که با دستبرد به ۲ منزل در شهر اصفهان ۲۰ میلیارد ریال اموال شهروندان را به سرقت برده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ حسن علی اکبری افزود: به دنبال وقوع ۲ فقره سرقت منزل درسطح شهر اصفهان، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق این سرقت و انجام اقدامات تخصصی، ۲ متهم را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از محل بخشی از اموال مسروقه به ارزش ۱۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش مجموع اموال به سرقت رفته ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: سارقان در تحقیقات انجام شده به ۲ فقره سرقت اعتراف که برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.