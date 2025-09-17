پخش زنده
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: مرحله دوم بلوار جاده بین گورکات در شهرستان تنگستان با مساحت ۲۴ هزار متر مربع و اعتباری بیش از ۱۰۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیر برومند در جریان بازدید فرماندار تنگستان از این پروژه افزود: عملیات اجرایی این طرح از محل اعتبارات قیر و منابع داخلی بنیاد مسکن و با مشارکت فعال دهیاریهای روستاهای مزارحسینی، گورک دژگاه و گورک کلهبندی اجرا شده است.
وی بیان کرد: مرحله نخست این بلوار در سال ۱۴۰۰ اجرا شد و تکمیل این محور نقشی مهم در توسعه زیرساختهای ارتباطی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان منطقه دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تاکید کرد: توسعه روستایی و رفع نیازهای زیرساختی مناطق محروم از اولویتهای اصلی بنیاد مسکن است.
برومند افزود: در این راستا از ظرفیت همکاری دهیاریها و مشارکت مردم بهره گرفته میشود.