به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عقیل امینی افزود: براساس نتایج بررسی‌های انجام گرفته توسط پژوهشکده میگوی کشور روی اطلاعات روزانه صید در سال جاری و بازدید میدانی فعالیت لنج‌های صیادی در فصل صید میگو، روند کاهشی شاخص تراکم ذخیره میگو مشهود است، هر چند مقدار آن هنوز به حد نصاب نرسیده ولی با مشاهده صید انبوه آبزیان نابالغ تجاری در ترکیب صید، بطور قطع روی صید تجمیعی استان بوشهر تاثیر منفی خواهد گذاشت، از این رو با هدف حفظ بخشی از این ذخیره برای زادآوری مجدد و احیای ذخیره در سال آینده، همچنین به منظور جلوگیری از اثرات تخریبی شیوه ترال میگو بر ذخایر سایر آبزیان، پایان فصل صید آزاد میگو در آب‌های استان بوشهر از ۲۵ شهریور ماه سال جاری اعلام شد.

وی بیان کرد: فصل صید میگو امسال از ۱۱ مرداد آغاز شد که بر اساس آخرین آمار دریافتی هزار و ۹۶۳ تن میگو صید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴۴ درصدی داشته است.

امینی افزود: افزایش میزان صید میگو در سال جاری نتایج حفظ ذخایر آبی و برنامه‌های اجرا شده در این زمینه همچون حفظ مولدین در فصل صید سال گذشته، رعایت استاندارد ادوات صیادی «ترال»، توجه به ملاحظات فنی و همکاری بهره‌برداران و صیادان است.

وی بیان کرد: شرایط جوی یکی از علل مهم تاثیر گذار بر زاد و ولد میگو است که در فصل بارانی سال گذشته، دمای هوا نسبت به مدت مشابه پیش از آن با کاهش رو‌به‌رو شد و همین امر موجب مطبوع‌تر شدن هوا و تاثیر آن بر زادآوری مولدین و تولیدلارو میگو شد که بدنبال آن افزایش چشمگیری را از خود نشان داد.

امینی تاکید کرد: اجرای «دریابست» در ۲ دوره ۱۰ روزه در پایان اردیبهشت و همچنین اوایل مرداد بود که برخورد قاطع همکاران یگان حفاظت آبزیان شیلات با همکاری نیرو‌های انتظامی و دریایی سپاه با صیادان متخلف، زمینه برای حفاظت بهتر از ذخایر و افزایش تولید فراهم شد.

وی یادآور شد: برای حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان و استمرار فعالیت صیادی، رعایت قوانین و مقررات شیلاتی، استفاده از ابزار‌های استاندارد و پایبندی به زمان‌بندی فصل صید الزامی است و در صورت مشاهده با متخلفان به طور جدی برخورد می‌شود.

مدیرکل شیلات استان گفت: صیدگاه‌های آب‌های سرزمینی استان بوشهر به لحاظ تنوع زیستی گونه‌های دریایی همچون میگو و ماهی‌های خوراکی و غیر خوراکی مجاز یکی از مناطق مهم صید آبزیان در خلیج فارس به شمار می‌رود.

وی افزود: میگو یکی از گونه‌های مهم و ارزشمند خلیج‌فارس است که صید آن با مدیریت کمیته تخصصی و صدور مجوز‌های قانونی انجام می‌شود.

امینی، به اهمیت نقش صید میگو در تامین معاش ساحل نشینان اشاره کرد و افزود: در ۴۵ روز گذشته بیش از هفت هزار صیاد بوشهری با استفاده از هزار فروند شناور همچون لنج و قایق، به دریا زدند و اقدام به صید میگوی صورتی کردند.