رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور گفت: مسابقات قهرمانی کشور در آینده نزدیک برگزار خواهد شد و برترینهای این رشته برای حضور در اردوهای تیم ملی دعوت میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی حیدری به صورت برخط در نخستین مجمع عمومی و سالانه هیات نجات غریق و غواصی استان بوشهر افزود: در نیمه دوم سال مسابقات قهرمانی کشور در هر ۲ بخش غواصی و نجات غریق برگزار خواهدشد و منتخبان این مسابقات سال آینده به رقابتهای قهرمانی جهان در مراکش اعزام میشوند.
وی یادآور شد:پارسال نخستین مدال رسمی (نشنال) در ماده استخری توسط ورزشکاران ما کسب شد و همچنین بانوان ما نیز با درخشش خود در ماده چهار در ۹۰ متر ساحلی، مقام نایب قهرمانی جهان را تصاحب کردند.
حیدری گفت: با این وجود تلاش داریم که در رقابتهای نجات غریق قهرمانی جهان با درخشش ورزشکاران خود بتوانیم مدالهای بیشتری را تصاحب کنیم.
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی گفت:بوشهر به عنوان یکی از هفت استان ساحلی کشور، عملکرد مؤثری در ساماندهی سواحل داشته است.
وی یادآور شد: هیات نجات غریق و غواصی استان بوشهر یکی از هیئتهای برتر کشور است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان نیز گفت: برگزاری آنلاین این مجمع، فرصتی برای بررسی عملکرد هیات و برنامهریزی جهت ارتقای آموزش و ساماندهی هرچه بهتر ناجیان غریق این استان فراهم کرد.
موسی کشتکار با تأکید بر اهمیت این هیات در حفظ جان انسانها اظهار داشت: حضور ناجیان غریق در استخرها و سواحل ضرورتی انکارناپذیر است و یکی از اقدامات مهم ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر، ساماندهی سواحل با همکاری این هیات بوده که بهخوبی اجرایی شده است.
وی با اشاره به حمایت همهجانبه ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر از هیات نجات غریق و غواصی افزود: در بخش سختافزاری و نرمافزاری، حمایت ویژه داریم و آموزش پایهای را رکن اساسی هیئتهای ورزشی میدانیم که نیازمند توجه جدی است.