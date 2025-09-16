به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان جوین اظهار داشت: هم‌ اکنون ۱۶ ترمینال پسته فعال در سطح شهرستان وجود دارد که زمینه اشتغال ۹۰ نفر را به طور مستقیم فراهم کرده است.

قاسم نیک‌ پسند افزود: در بخش فرآوری محصولات کشاورزی، سه واحد تولید عرقیجات، میوه خشک و سبزی آماده فریزی و خشک با اشتغال ۱۰ نفر، دو کارگاه تولید شیره انگور و کشمش با شش نفر شغل، دو کارگاه کیک و کلوچه‌ پزی با هفت نفر و همینطور دو واحد گلاب‌ گیری با چهار نفر به فعالیت مشغول‌ هستند.

وی ادامه داد: در حوزه تولید شکر نیز شرکت‌ های کشت و صنعت جوین، قند نوژن و قند شیرین گستر نقش مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی شهرستان دارند و علاوه بر تامین نیاز منطقه، برای بیش از ۱۵۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده اند و یک واحد تولید لبنیات شامل پنیر و پنیر پیتزا هم با اشتغال‌ زایی برای هشت نفر مشغول به تولید است.

نیک‌ پسند با تاکید بر حمایت از سرمایه‌ گذاران بخش کشاورزی گفت: توسعه و تجهیز واحد‌های فرآوری علاوه بر جلوگیری از خام‌ فروشی محصولات، ارزش افزوده و درآمد کشاورزان منطقه را افزایش داده است.