مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، از ابتدای دی ثبت کلیه صورتحسابها در سامانه مؤدیان الزامی شده و تنها اعتبار مالیاتی مستند به صورتحسابهای الکترونیکی این سامانه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد حسینپور اعلام کرد: بر اساس مفاد بند (غ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تنها اعتبار مالیاتی که بر مبنای صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از ابتدای دیماه مورد پذیرش خواهد بود.
وی یادآور شد: اجرای این مرحله از قانون با هدف ایجاد آمادگی در میان مؤدیان و همچنین تسهیل در حسابرسی سیستمی اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده در دورههای مالیاتی تابستان و پاییز ۱۴۰۴ انجام میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان ادامه داد: مودیان مکلف هستند هنگام ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعات مربوط به ردیفهای کاهنده مالیات را در قالب جداول پیوست اطلاعیه و از طریق بخش «اظهارنامه پیشفرض» در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مودیان بارگذاری کنند.
حسینپور افزود: پس از بارگذاری این اطلاعات، مجموع مقادیر نهایی هر فهرست معاملات به صورت سیستمی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده درج و برای مؤدیان نمایش داده میشود.