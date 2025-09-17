به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد حسین‌پور اعلام کرد: بر اساس مفاد بند (غ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تنها اعتبار مالیاتی که بر مبنای صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از ابتدای دی‌ماه مورد پذیرش خواهد بود.

وی یادآور شد: اجرای این مرحله از قانون با هدف ایجاد آمادگی در میان مؤدیان و همچنین تسهیل در حسابرسی سیستمی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده در دوره‌های مالیاتی تابستان و پاییز ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان ادامه داد: مودیان مکلف هستند هنگام ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعات مربوط به ردیف‌های کاهنده مالیات را در قالب جداول پیوست اطلاعیه و از طریق بخش «اظهارنامه پیش‌فرض» در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مودیان بارگذاری کنند.

حسین‌پور افزود: پس از بارگذاری این اطلاعات، مجموع مقادیر نهایی هر فهرست معاملات به صورت سیستمی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده درج و برای مؤدیان نمایش داده می‌شود.