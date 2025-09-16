یادواره شهدای پایگاه مقاومت بسیج مسجدالمتقین تهران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ دوازده روزه ۲۷ شهریور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزای صداوسیما؛ یادواره شهدای پایگاه مقاومت بسیج مسجدالمتقین تهران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ دوازده روزه ۲۷ شهریور برگزار می‌شود.

این مراسم پنج‌شنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۶ با روایتگری امیر سرتیپ غلامحسین دربندی از همرزمان شهید صیاد شیرازی، در مدرسه بعثت، واقع در خیابان شریعتی، تقاطع پل صدر خیابان الهیه برگزار خواهد شد.

در این مراسم خانواده شهید طهرانچی از دانشمندان هسته ای کشور و پاسدار شهید مهدی شعبانی حضور خواهند داشت.

مهدی شعبانی، تنها پسر خانواده و متولد ۲۱ آبان ۱۳۸۰، در حمله رژیم صهیونیستی به پادگان محل خدمت خود در منطقه ملارد، به شهادت رسید.این شهید گرانقدر از پاسداران جوان انقلاب اسلامی و از حافظان و قاریان قرآن کریم بود که علاوه بر فعالیت‌های قرآنی، خادم چایخانه آستان مقدس امام رضا (ع) نیز به‌شمار می‌رفت.

مهدی شعبانی با روحیه‌ای مؤمنانه و انقلابی، در تمامی عرصه‌ها از خدمت در لباس مقدس سپاه پاسداران گرفته تا فعالیت‌های مذهبی و مردمی، حضوری فعال و اثرگذار داشت. پیکر مطهر این شهید در قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) آرام گرفته است.