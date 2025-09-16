تشدید نظارت تعزیرات بر بازار بازگشایی مدارس در خراسان جنوبی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از چهارم شهریور آغاز شده و تا شانزدهم مهرماه در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، محدثینژاد با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: این طرح با همکاری گشتهای مشترک تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در حال اجراست و هدف آن جلوگیری از تخلفات احتمالی، حمایت از اقشار کمدرآمد و برخورد با گرانفروشی و قاچاق کالاهای مرتبط با شروع سال تحصیلی است.
وی گفت: اصناف موظفند کالاهای خود را از مراکز معتبر و استاندارد تهیه کنند، سود قانونی را رعایت کرده و نسبت به صدور فاکتور اقدام کنند، همچنین تولیدکنندگان باید ضمن ارتقای کیفیت، ضوابط سود و قیمتگذاری را رعایت کنند تا از آسیب به تولید داخلی جلوگیری شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به نظارت بر شهریه مدارس و هزینه سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان تأکید کرد: مبالغ دریافتی مدارس نباید بیش از سقف اعلامی آموزش و پرورش باشد و نرخ سرویس مدارس نیز صرفاً بر اساس مصوبات قانونی دریافت میشود.
محدثینژاد تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند گزارشهای خود را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند.
وی همچنین درباره خرید اینترنتی هشدار داد و گفت: هماستانیها باید تنها از سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید کنند و پیش از ثبت سفارش، از صحت کالا و فروشنده مطمئن شوند.