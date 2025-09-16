آیین میثاق و همبستگی زنان در دفاع مقدس ۱۲ روزه و تجلیل از قهرمانان اقتدار جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا، فعالان فرهنگی و اجتماعی و گروهی از زنان شاخص در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، انسیه خزعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به محوری بودن نقش زنان در تحولات منطقه، گفت: این مراسم به منظور بزرگداشت نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف و نمایش جلوه‌های همبستگی ملی طراحی شده است.

همچنین در این مراسم، فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان گفت: برگزاری این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند الگوی ارزشمندی برای نسل جوان به ویژه دختران و زنان آینده‌ساز کشور باشد.