معاون امورعمرانی فرمانداری فومن از اجرای طرح ایمن سازی معابر به ویژه معابر حاشیه مدارس با احیای خط کشی نصب علائم راهنمائی و رانندگی، روشنائی و پاکسازی معابر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، داود توفیقی معاون امور عمرانی فرمانداری فومن در جلسه شورای ترافیک این شهرستان گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید نقاط حادثه خیز در جاده‌ها بویژه مدارس حاشیه معابر با احیای خط کشی نصب علائم راهنمائی و رانندگی روشنائی و پاکسازی معابر ایمن سازی می‌شود.

فرمانده پاسگاه پلیس راه فومنات هم در این جلسه با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون تصادفات منجر به فوت در محور فومنات ۴۶در صد و جرح ۲۳ درصد کاهش داشته است گفت: تعداد مصدومان نیز۳۳ درصد در منطقه نسبت به زمان مشابه پارسال کاهش یافته است.

سرهنگ عینی پور افزود: علت کاهش آمار رفع تعدادی از نقاط حادثه خیز ، ایمن سازی جاده‌ها و نصب دوربین‌ها برای پایش تصویر در جاد‌ها است.