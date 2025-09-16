دبیرکل فدراسیون هندبال از مشخص شدن زمان برگزاری مراسم قرعه‌کشی و آغاز بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان خبر داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر خوشنویس زارچ درباره زمان شروع لیگ برتر هندبال بانوان، گفت: پس از بررسی‌های صورت گرفته مقرر شد مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال بانوان سه‌شنبه، یک مهر، در تهران برگزار شود. همچنین زمان شروع بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان ۱۷ مهر تعیین شد.

دبیرکل فدراسیون هندبال افزود: با وجود فرصت کم باقی مانده تا برگزاری زمان قرعه‌کشی، برخی از باشگاه‌ها هنوز مراحل اداری مربوط به شرکت در لیگ برتر را به طور کامل انجام نداده‌اند. برای آخرین بار از این باشگاه‌ها خواسته‌ایم که در چند روز باقی مانده تا برگزاری مراسم قرعه‌کشی وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند، در غیر این صورت از جمع تیم‌های حاضر در لیگ برتر کنار گذاشته خواهند شد.