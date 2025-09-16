پخش زنده
همایش پارسیجان به منظور اعطای نشان ملی پارسیجان، در آستانه ۲۷ شهریور روز شعر و ادب فارسی، در حوزۀ هنری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم که عصر چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ در تالار سوره حوزۀ هنری برگزار میشود، همراه با اهدای نشان ملی پارسیجان به یکی از شیفتگان زبان و فرهنگ فارسی، از دو مجموعه نیز با اهدای تندیس پارسیجان قدردانی خواهد شد.
نشان و تندیس پارسیجان زیر نظر شورای علمی است که قراراست از این پس، هر ماه به کسانی که در فعالیتهای خود به زبان فارسی توجه ویژه دارند، اعطا شود.