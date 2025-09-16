رضا شاه پس از فشار‌های داخلی و خارجی در سال ۱۳۲۰ خورشیدی مجبور به ترک ایران و فرار به خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در سال ۱۳۲۰ خورشیدی و در شرایطی که فشار‌های داخلی، مخالفت‌های سیاسی و دخالت‌های قدرت‌های خارجی افزایش یافته بود، رضا شاه پهلوی ناچار شد ایران را ترک کند. ضعف نظامی ایران در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیرو‌های متفقین، به ویژه بریتانیا و شوروی، شرایط را برای ادامه حکومت رضا شاه دشوار کرد.

در نتیجه، او به درخواست متفقین و برای حفظ جان خود، از کشور فرار کرد و به تبعید در جزیره موریس رفت. این اتفاق سرآغاز دوره‌ای جدید در تاریخ معاصر ایران و آغاز سلطنت پسرش، محمدرضا پهلوی، بود.

