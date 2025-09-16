پخش زنده
«نشان ملی سینما وطن» به عنوان نمادی برای پاسداشت تلاشهای سینماگران در حمایت از وطن، طراحی و از آن رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه جلسه شورای عالی سینمای ایران، از «نشان ملی سینما وطن» رونمایی شد .
حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در توضیحاتی در خصوص این نشان گفت: قرار است «نشان ملی سینما وطن» به صورت هفتگی به هنرمندانی اهدا شود که در هر سطحی از فعالیتهای کوچک تا فعالیتهای بزرگ برای اعتلای وطن قدم برداشتهاند.
وی افزود:در پایان هر سال، از میان دریافتکنندگان، با نظرسنجی مردمی یک نفر بهعنوان برگزیده نهایی انتخاب و نشان ویژه در مراسمی اهدا خواهد شد.
«نشان ملی سینما وطن» توسط سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، محمدمهدی عسگرپور رئیس هئیت مدیره خانه سینما و حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی رونمایی شد.