پرداخت بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال وام در طرح قرض ماندگار
در پنج ماهه امسال بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال وام به مددجویان البرزی با محوریت طرح قرض ماندگار اعطا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
،مدیرکل کمیته امداد استان اعلام کرد: در پنج ماهه نخست امسال و در قالب طرح «قرض ماندگار»، حدود ۴۹ میلیارد ریال از محل کمکهای مردمی جذب و معادل ۷۰ میلیارد ریال نیز از سوی صندوق امداد ولایت تخصیص یافته است که در مجموع بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال وام به مددجویان و نیازمندان استان پرداخت شد؛ این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.
رضا البرزی گفت: تسهیلات قرضالحسنه در حوزههای مختلفی از جمله اشتغال، درمان، مسکن و رفع نیازهای ضروری مددجویان هزینه شده است.
وی افزود: طرح قرض ماندگار ابتکاری است که طی آن خیرین و نیکوکاران با واریز مبالغ به حسابهای قرضالحسنه، زمینه پرداخت وامهای بدون بهره به نیازمندان را فراهم میکنند. بازپرداخت این تسهیلات باعث میشود منابع دوباره در چرخه خدمت قرار گیرد و به صورت «ماندگار» به خانوادههای محروم اختصاص یابد.