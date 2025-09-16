به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،مدیرکل کمیته امداد استان اعلام کرد: در پنج ماهه نخست امسال و در قالب طرح «قرض ماندگار»، حدود ۴۹ میلیارد ریال از محل کمک‌های مردمی جذب و معادل ۷۰ میلیارد ریال نیز از سوی صندوق امداد ولایت تخصیص یافته است که در مجموع بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال وام به مددجویان و نیازمندان استان پرداخت شد؛ این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.

رضا البرزی گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه‌های مختلفی از جمله اشتغال، درمان، مسکن و رفع نیاز‌های ضروری مددجویان هزینه شده است.

وی افزود: طرح قرض ماندگار ابتکاری است که طی آن خیرین و نیکوکاران با واریز مبالغ به حساب‌های قرض‌الحسنه، زمینه پرداخت وام‌های بدون بهره به نیازمندان را فراهم می‌کنند. بازپرداخت این تسهیلات باعث می‌شود منابع دوباره در چرخه خدمت قرار گیرد و به صورت «ماندگار» به خانواده‌های محروم اختصاص یابد.