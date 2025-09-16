آثار ارسال‌شده به نخستین رویداد ملی سرمایه‌گذاری برای تولید بازی‌های مقاومت بر اساس چهار شاخص کلیدی تولید، بازار، محتوا و فرهنگ مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند. در نتیجه این بررسی‌ها، ۳۰ بازی منتخب به مرحله نهایی رویداد راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام دبیرخانه این رویداد، پس از ارزیابی طرح‌های ارسال شده، اسامی ۳۰ بازی منتخب براساس شاخص‌های کلیدی تولید، بازار، محتوا و فرهنگ اعلام شد.



فهرست آثار منتخب شامل بازی‌های زیر است:

• عملیات انهدام: نسخه همراه

• رستگاران

• ستار به وقت نبرد

• فرمانده

• وعده صادق

• شاهین: وعده صادق

• زاغ: روایت اول

• نبرد نامداران

• پروژه الکترون

• آناتومی یک انقلابی

• نصر قریب

• نبرد میرزا

• سایه‌های مقاومت

• سارا

• شکست داعش

• مدافعان آسمان: فصل انتقام

• حماسه هزار سنگر

• شبکه سایه‌ها

• دوازده روز (سیمیا)

• دوازده روز

• دیمونا

• جنگنده آسمان (بمبر فانتوم)

• سرزمین فتح

• قهرمان من

• بازی بانک

• سایه انتقام

• صفیر پیروزی: میراث ماندگار

• انتقام موشکی: گنبد شکن

• نگهبان صلح

• فتح قدس

• پینوکیو می‌خواد آدم شه

• مقر فرمان

لازم به تأکید است علاوه بر طرح های منتخب که در روز ۲۸ شهریورماه فرصت ارائه در رویداد ملی سرمایه‌گذاری برای تولید بازی‌های مقاومت خواهند داشت، هر ۷۸ طرح دریافت شده از طریق تارنمای نظام همگرا مورد بررسی نمایندگان قرار خواهند گرفت.

فهرست کامل بازی‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا امکان تصمیم‌گیری دقیق و آگاهانه برای عقد قرارداد با استودیوهای بازی‌سازی و بازی‌سازان فراهم شود.

گفتنی است مراسم اختتامیه‌ رویداد سرمایه گذاری برای تولید بازی‌های حوزه مقاومت جمعه ۲۸ شهریورماه به میزبانی شهر تاریخی و فرهنگی اصفهان در سالن همایش‌ها و مجتمع اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار خواهد شد.