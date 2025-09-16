به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید محمد پاکمهر در نشست و بازدید هم‌اندیشی صنعتگران در شهرک صنعتی سملقان گفت: هرگونه مانع پیش‌روی تولیدکنندگان باید شفاف‌سازی شود و با جدیت در مسیر رفع آن گام برداریم؛ به‌ویژه در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی که نقش مهمی در تأمین انرژی پایدار دارد.

تأثیر توسعه شهرک صنعتی سملقان در رونق اشتغال

مهدی توانا سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان هم به تاثیر توسعه شهرک صنعتی سملقان در رونق صنعت اشتغال و بهبود شاخص‌های اقتصادی منطقه گفت: برای حفظ زیرساخت‌های شهرک که دارایی واحد‌های صنعتی است تشکیل شرکت‌های خدماتی ضروری است تا امور مربوط به امنیت، مشاعات و خدمات عمومی مانند فضای سبز و نگهبانی به‌درستی مدیریت شود.

صنعتگران حاضر هم با بیان مشکلات زیرساختی از جمله قطعی برق و تأثیرات منفی آن بر روند تولید، خواستار رسیدگی جدی به این مشکل شدند و بر هم‌افزایی واحد‌های صنعتی برای رفع چالش‌های مشترک تأکید کردند.