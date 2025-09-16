سفری مجازی به طبیعت بکر و فرهنگ غنی روستای چوپانان در برنامه «روستا دوستا» از رادیو صبا و خواص گیاهان دارویی در برنامه «عطر دمنوش» از شبکه مستند روانه پخش می‌شوند.

برنامه‌های «روستا دوستا» و «عطر دمنوش» از قاب صدا و سیما

برنامه‌های «روستا دوستا» و «عطر دمنوش» از قاب صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پویش «ایران جان، اصفهان جان» برنامه «روستا دوستا» این هفته به معرفی جاذبه‌های گردشگری روستای چوپانان در شهرستان نایین می‌پردازد و شنوندگان را به سفری مجازی به دل طبیعت بکر و فرهنگ غنی این منطقه دعوت می‌کند.

برنامه «روستا دوستا» در راستای پویش «ایران جان، اصفهان جان» به معرفی جاذبه‌های گردشگری روستا‌های استان اصفهان اختصاص دارد.

این برنامه روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور با سفر به روستای چوپانان در شهرستان نایین، شنوندگان را با زیبایی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این روستای تاریخی و طبیعی آشنا می‌کند.

روستای چوپانان با طبیعت بکر، کوهستان‌های زیبا و چشم‌انداز‌های بی‌نظیر، یکی از مقاصد جذاب گردشگری در شرق استان اصفهان است. از جاذبه‌های شاخص این روستا می‌توان به کویر‌های اطراف، معماری سنتی خانه‌های روستایی، باغ‌های میوه و فرهنگ غنی مردم محلی اشاره کرد. همچنین وجود مسیر‌های پیاده‌روی و فرصت‌های گردشگری طبیعی، این روستا را به مقصدی مناسب برای دوستداران طبیعت و فرهنگ تبدیل کرده است.

برنامه «روستا دوستا» با هدف معرفی فرهنگ و جاذبه‌های گردشگری روستا‌های ایران، شنوندگان را به سفری صوتی به دل این روستای زیبا دعوت می‌کند تا با زیبایی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری چوپانان بیشتر آشنا شوند.

این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ به تهیه‌کنندگی نازنین حاج سیف‌الله و اجرای مهدی پر از رادیو صبا پخش می‌شود و فرصتی است برای دوستداران طبیعت تا با گوش سپردن به روایت‌های شنیدنی، سفری مجازی به روستای چوپانان داشته باشند.

مستند «عطر دمنوش»

شبکه مستند با تولید میان‌برنامه «عطر دمنوش» به بررسی خواص درمانی و نقش گیاهان دارویی در سبک زندگی سالم و طب سنتی می‌پردازد.

میان‌برنامه «عطر دمنوش» که به تازگی توسط شبکه مستند تولید شده است، مخاطبان را با دنیای گیاهان دارویی و تأثیرات مثبت آنها بر سلامت آشنا می‌کند.

این برنامه به بررسی خواص درمانی گیاهان مختلف می‌پردازد و نقش آنها را در حفظ سبک زندگی سالم و ارتقای سلامت جسم و روح در چارچوب طب سنتی معرفی می‌کند.

«عطر دمنوش» تلاش دارد تا با ارائه اطلاعات علمی و کاربردی، فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی را در میان مردم گسترش دهد.