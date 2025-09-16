پخش زنده
دوچرخه سوار اردبیلی که با هدف حمایت از جبهه مقاومت و زنده نگهداشتن نام شهید سیدحسن نصرالله رکاب زنی ۷ مرحلهای خود را آغاز کرده است امروز به قم رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قم؛ حافظ صادقی، دوچرخه سوار اردبیلی که از آبان سال گذشته با شعار حمایت از مقاومت و مردم مظلوم غزه و فلسطین و لبنان سفر خود را با دوچرخه از اردبیل شروع کرده امروز وارد شهر قم شد.
وی که بازنشسته صدا و سیمای مرکز اردبیل است، در چند مرحله با شعار حمایت از مردم غزه و لبنان و زنده نگهداشتن یاد و نام شهید سید حسن نصرالله دوچرخهسواری خود را آغاز کرده است.
رکاب زن اردبیلی در سفر ۷ مرحلهای خود به بروجرد، مشهد، شلمچه، مسجد جامع خرمشهر، بندر عباس، خلیج همیشه فارس و جزایر سه گانه تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی سفر کرده و اکنون به قم آمده است تا به سمت شیراز رکاب زنی کند.
وی گفت: ۱۲ روز دیگر رکاب زنی او به سمت شیراز ادامه خواد داشت.
پایان رکاب زنی سفر ۷ مرحلهای آقای صادقی رکاب زن مقاومت ۱۳دی سال جاری در جوار مزار سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان است.