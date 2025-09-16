به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قم؛ حافظ صادقی، دوچرخه سوار اردبیلی که از آبان سال گذشته با شعار حمایت از مقاومت و مردم مظلوم غزه و فلسطین و لبنان سفر خود را با دوچرخه از اردبیل شروع کرده امروز وارد شهر قم شد.

وی که بازنشسته صدا و سیمای مرکز اردبیل است، در چند مرحله با شعار حمایت از مردم غزه و لبنان و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهید سید حسن نصرالله دوچرخه‌سواری خود را آغاز کرده است.

رکاب زن اردبیلی در سفر ۷ مرحله‌ای خود به بروجرد، مشهد، شلمچه، مسجد جامع خرمشهر، بندر عباس، خلیج همیشه فارس و جزایر سه گانه تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی سفر کرده و اکنون به قم آمده است تا به سمت شیراز رکاب زنی کند.

وی گفت: ۱۲ روز دیگر رکاب زنی او به سمت شیراز ادامه خواد داشت.

پایان رکاب زنی سفر ۷ مرحله‌ای آقای صادقی رکاب زن مقاومت ۱۳دی سال جاری در جوار مزار سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان است.