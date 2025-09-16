به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال‌نشسته برای حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از بیست و هفتم شهریور تا سوم مهر به میزبانی مشهد مقدس برگزار می‌شود.

داوود علیپوریان (قزوین)، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی (تهران)، مهدی بابادی، علی اکبری (خراسان رضوی)، علیرضا یدالهی، مرتضی مهرزاد، محمدرضا حامدزاده (مازندران)، میثم علیپور (گیلان)، حسین گلستانی (قم)، محمد نعمتی، جمال نظری، وحید بایلری (گلستان)، مسعود امامی (کرمانشاه) و میثم حاج بابایی (آذربایجان شرقی) ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر هادی رضایی به تمرین می‌پردازند.

کادرفنی:

مربیان: امین اصغری (مازندران)، رمضان صالحی (مازندران)

مربی بدنساز: هادی ساجدی نیا (آذربایجان شرقی)

مربی مدعو: مجتبی قنبری (گیلان)

مربی فرهنگی: آرش ضیائی هولاسو (خراسان رضوی)

محمد هراتی سرپرستی این اردو را برعهده دارد.