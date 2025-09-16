رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین کارسوق حکمرانی داده‌محور که با شعار تفکر نظام‌مند و پویایی سیستم‌ها با حضور جمعی از دانش آموزان نخبه کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: ناترازی مدیریتی برای ما ناترازی آب و برق و گاز آورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در اولین کارسوق حکمرانی داده‌محور که با شعار «تفکر نظام‌مند و پویایی سیستم‌ها» با حضور جمعی از دانش آموزان نخبه کشور در سالن همایش‌های شیخ فضل‌الله نوری مجلس برگزار شد، گفت: باید در کنار مسائلی که در حوزه مسائل علمی و مدیریتی به آن توجه کنیم، موضوعات مربوط به مسئولیت پذیری و اثرگذاری واقعی باید مورد نظر باشد.

وی افزود: سال‌ها قبل در دانشگاه تهران پژوهشی انجام داده بودند و در آن اتفاقات خوبی را که طی ۵۰ سال اخیر رخ داده بود مورد بررسی قرار دادند و درباره شخصیت افرادی که این اتفاقات را رقم زدند، تحقیق و بررسی کردند؛ برای من جالب بود که متوسط معدل کسانی که این اقدامات را رقم زده بودند بین ۱۳ تا ۱۵ بود ولی وقتی سایر شاخص‌ها را بررسی کردند، می‌بینیم که این افراد در مهارت‌های زندگی و نوع تربیت رشدی همه‌جانبه را تجربه کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ شکی در این نیست که امروز برای پیشرفت کشور نیازمند اهمیت دادن به نقش نخبگان در جامعه هستیم؛ باید به آنها فرصت دهیم تا استعدادهای بالقوه‌شان را بالفعل کنند و ما مسئولان وظیفه داریم که فرصتی را فراهم کنیم که این اتفاق رقم بخورد و اگر این کار را نکنیم مصداق یک آدم مستکبر هستیم و آن فرد نخبه را در استضعاف نگه داشته‌ایم و این موضوع در منش حکومت اسلامی نیست. باید بدانیم که حتماً یک تفکر سیستمی و یک گفتمانی داده محور است که می‌تواند ما را نجات دهد.

آقای قالیباف با بیان اینکه ما کشوری هستیم که جمع انرژی فسیلی ما قریب به ۱۹ و نیم درصد نفت و گاز جهان را به خود اختصاص داده و در این زمینه در رتبه اول قرار داریم اما با مشکلات قطعی برق و گاز مواجه هستیم، عنوان کرد: این همان جایی است که ما تفکر سیستمی نداریم و حکمرانی داده‌ها را یا بلد نیستیم یا نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. از نظر من ناترازی مدیریتی برای ما ناترازی آب و برق و گاز آورده است و تا آن را اصلاح نکنیم، این اصلاح نخواهد شد.

آقای قالیباف گفت: باور دارم که برای حل ناترازی‌های مدیریتی مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی دارد و ما ریل‌گذاری هستیم؛ اگر رفتار سیستمی داشته باشیم و مصمم باشیم و واقعاً به حکمرانی داده اعتقاد داشته باشیم و تفکر سیستمی را دنبال کنیم سایرین را نیز می‌توانیم سر خط بیاوریم. نظارت ما در مجلس از جنس ریل گذاری است و باید بایستیم تا مسیر درستی طی شود.

در این مراسم پس از ارائه تعدادی از دانش‌آموزان درباره راه حل برخی از مشکلات کشور، از ۵ نفر از دانش‌آموزان نخبه برگزیده تجلیل شد.