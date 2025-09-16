به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، جلال ایری،جمشید قائم مقام و سید نجیب حسینی با حضور در برنامه شب های هیرکان صدا وسیمای گلستان وحدت را رمز موفقیت استان در تامین امنیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دانستند.

جلال ایری ، نماینده مردم بندرگز، کردکوی ، بندرترکمن و گمیشان در مجلس شورای اسلامی امنیت را محصول وحدت در جامعه دانست و گفت: بدون امنیت در هیچ موضوعی پیشرفت نخواهیم داشت و دشمن به دنبال خدشه در امنیت ماست و ما نباید به دشمن فرصت دهیم و باید گلستان را به عنوان الگوی موفق خدمت و پیشرفت به کشور معرفی کنیم.

جمشید قائم مقام ، نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی گفت: همه اقوامی که پای نظام اسلامی جانانه ایستاده اند نشان دادند که همدلی رمز موفقیت ماست و با وحدت مردم ، مسئولان و نمایندگان و سفر رئیس جمهور در آینده نزدیک به گلستان جهش بزرگی در معیشت مردم گلستان خواهیم داشت.

سید نجیب حسینی ،نماینده مردم مینودشت،گالیکش ،کلاله و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در دوران هشت ساله دفاع مقدس و دوازده روز جنگ تحمیلی علیه نظام اسلامی مردم ما همدلی و همگرایی را زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی در اوج خودش و با تمام وجود به نمایش گذاشتند.