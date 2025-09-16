جشنواره ورزشی آمادگی جسمانی با عنوان «المپیکو» به مناسبت گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه (س) و روز قم، در سالن دوهزار نفری شهید حیدریان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در جشنواره آمادگی جسمانی المپیکو بیش از ۳۰۰ کودک ۴ تا ۹ ساله حضور داشتند و با اجرای حرکات پایه و بنیادی، نخستین تجربه‌های ورزشی خود را پشت سر گذاشتند.

در پایان برنامه نیز به رسم یادبود، حکم برترین‌ها و جوایزی به تمامی شرکت‌کنندگان اهدا شد.

این جشنواره با مشارکت هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی، هیئت ژیمناستیک، هیئت ورزش‌های همگانی و هیئت کاراته استان قم برگزار شد.