جشنواره ورزشی آمادگی جسمانی با عنوان «المپیکو» به مناسبت گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه (س) و روز قم، در سالن دوهزار نفری شهید حیدریان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در جشنواره آمادگی جسمانی المپیکو بیش از ۳۰۰ کودک ۴ تا ۹ ساله حضور داشتند و با اجرای حرکات پایه و بنیادی، نخستین تجربههای ورزشی خود را پشت سر گذاشتند.
در پایان برنامه نیز به رسم یادبود، حکم برترینها و جوایزی به تمامی شرکتکنندگان اهدا شد.
این جشنواره با مشارکت هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی، هیئت ژیمناستیک، هیئت ورزشهای همگانی و هیئت کاراته استان قم برگزار شد.