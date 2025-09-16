به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اسدی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مراسم افتتاح این طرحها به خبرنگار ما گفت: از مهرماه سال گذشته تا مهر امسال ۲۷۳ مدرسه در خراسان رضوی به بهره برداری رسیده است و پیش بینی می‌شود حدود ۲۷۰ واحد آموزشی جدید تا پایان سال افتتاح شود.

مدیر مدارس امام حسین علیه السلام سبزوار نیز گفت: سالن اجتماعات شهید ارمان علی وردی و دبیرستان متوسطه دوم امام حسین (ع) با هزارو ۲۰۰ متر مربع و حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه ساخته شده است که امروز با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و مسئولان شهرستانی و پدر شهید ارمان علی وردی افتتاح شد.

پسندیده افزود: بخش دندانپزشکی درمانگاه فرهنگیان سبزوار نیز امروز با زیربنای ۱۵۰ متر مربع و ۵ میلیارد تومان هزینه در ۶ اتاق به بهره برداری رسید.

حدود ۲ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در ۹ آموزشگاه امام حسین (ع) در سطح شهرستان سبزوار مشغول به تحصیل هستند.