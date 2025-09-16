پخش زنده
۴۱۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان بن زیر کشت سیب زمینی رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بن گفت:در این شهرستان ۴۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت سیبزمینی اختصاص یافته که از این میزان، ۲۰ هکتار مربوط به ارقام پیشبهاره است.
مختاریان افزود: ارقام کشت شده در این شهرستان شامل کولومبا، فابولا، اگریا، فانته، فانتا جلی، بورن، بانبا، اسپریت و دیگر ارقام تجاری و پرمحصول هستند که هم عملکرد بالایی دارند و هم از نظر بازار پسندی جایگاه خوبی در بازار داخلی و صادراتی دارند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بن افزود: میانگین عملکرد سیبزمینی در سطح شهرستان حدود ۴۵ تن در هکتار است. همچنین، در سطح ۱۴۲ هکتار از اراضی، کشت بذری انجام شده که عملکرد این بخش نیز به طور میانگین ۳۸ تن در هکتار بوده است.
مختاریان خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود از کل سطح زیر کشت سیبزمینی، حدود ۱۸هزار و ۴۵۰ تن محصول برداشت و وارد بازار شود. این میزان نسبت به سال گذشته، ۱۰ درصد افزایش در سطح زیر کشت را نشان میدهد.
برداشت سیبزمینی پیشبهاره از ۲۰ شهریورماه آغاز شده و تا نیمه آبان ادامه خواهد داشت.