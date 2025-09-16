استاندار ایلام گفت: در آستانه بازگشایی مدارس نظارت جدی بر بازار اقلام آموزشی و سرویس مدارس ضروری است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، نظارت دقیق بر بازار و کنترل قیمت‌های اقلام آموزشی را ضروری خواند و اظهار داشت: اگرچه افزایش قیمت‌ها تا حدی طبیعی است، اما گران‌فروشی و افزایش غیرمتعادل قابل قبول نیست و دستگاه‌های نظارتی باید از امروز با انجام گشت‌های مشترک، بازرسی میدانی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کنند.

وی بر برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین سرویس مدارس نیز تأکید کرد و افزود: باید از تجربیات موفق سال‌های گذشته استفاده شود تا دانش‌آموزان بتوانند سال تحصیلی را با نشاط و بدون دغدغه آغاز کنند. نظارت بر صلاحیت رانندگان سرویس‌ها و تعیین نرخ‌های مناسب از جمله مواردی است که دستگاه‌های مربوطه باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

کرمی با تأکید بر ممنوعیت اخذ هرگونه وجه خارج از چارچوب قانونی از خانواده‌ها، اعلام کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات مالی خانواده تحت فشار قرار گیرد یا احساس حقارت کند. مدارس باید با نگاهی روان‌شناسانه و راهبردی این موضوع را مدیریت کنند.

استاندار ایلام با اشاره به آماده‌بودن ۳۳ فضای آموزشی با ۱۱۱ کلاس درس برای بهره‌برداری در مهرماه، از دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست تا با پیگیری مستمر، هرچه سریع‌تر زمینه بهره‌برداری از سایر پروژه‌های نیمه‌تمام را فراهم کنند.

کرمی با اشاره به تغییر نیاز‌های دانش‌آموزان نسبت به دهه گذشته، بر لزوم برنامه‌ریزی متناسب با این نیاز‌ها و استفاده از تکنولوژی‌های روز مانند هوش مصنوعی در آموزش تأکید کرد.

وی یادآور شد: باید در کنار آموزش، مهارت‌آموزی را نیز بر اساس ظرفیت‌ها و اولویت‌های آینده استان گسترش دهیم. برنامه‌ریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت دانش‌آموزان به ویژه در فضای مجازی، از جمله مواردی است که نیاز به طراحی محتوای منطقی و جذاب دارد.

استاندار ایلام، توسعه برنامه‌های ورزشی، هنری و متنوع را برای خلاقیت‌پروری و آماده‌سازی ذهن دانش‌آموزان ضروری دانست و گفت: اگر از ابتدا برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم، کمتر با آسیب‌های اجتماعی مواجه خواهیم شد و این نوعی سرمایه‌گذاری مفید است.

کرمی در پایان با بیان اینکه همه مسائل آموزشی نیازمند اعتبار نیست، تصریح کرد: اگرچه حمایت‌های اعتباری لازم است، اما کافی نیست و باید با روش‌های مبتکرانه و مدیریت بهینه، به سمت تربیت نیرو‌های کارآمد و اثرگذار برای آینده کشور حرکت کنیم.

وی تشکیل گروه‌های اندیشه‌ورز و استفاده از صاحب‌نظران حوزه آموزش را برای دستیابی به این اهداف بسیار مهم ارزیابی کرد.