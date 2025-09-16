مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از جذب ۱۴۳۳ نیروی جدید در آموزش‌وپرورش استان خبر داد و گفت: این افراد از اول مهر در مدارس حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی متقیان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی با اشاره به برنامه‌ریزی هدفمند برای شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد گفت: خانه المپیاد در استان با هدف حمایت از استعداد‌های درخشان و آماده‌سازی آنها برای رقابت‌های علمی ملی و بین‌المللی راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: همچنین به‌زودی استودیو دانش‌آموز در استان فعال می‌شود تا تولید محتوا و پوشش اخبار آموزشی با محوریت خبرگزاری پانا دانش‌آموزی انجام شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در ادامه با تأکید بر اینکه فعالیت‌های المپیادی نباید محدود به دو ماه پایانی قبل از آزمون باشد، اضافه کرد: شعار آموزش‌وپرورش استان، فعالیت مستمر آموزشی از مهر تا مهر است و معلمان و دانش‌آموزان باید بتوانند به‌صورت هفتگی برنامه‌ها را رصد و پایش کنند.

متقیان درباره آمار نقل و انتقالات معلمان هم گفت: در حوزه انتقالات برون‌استانی، ۴۶۳ نفر ثبت‌نام کردند که با انتقال ۲۹۷ نفر موافقت شده است. در داخل استان نیز از میان ۱۱۲۶ درخواست، با انتقال ۴۱۳ نفر موافقت شد.

۱۱۰۰ معلم واجد شرایط باز نشستگی

وی همچنین گفت: از میان ۱۱۰۰ نفر واجد شرایط بازنشستگی، تنها ۵۰۰ نفر فرم بازنشستگی را تکمیل کرده‌اند و مابقی با استمرار خدمت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان استان، گفت: خانم پریسا صدقی از شهرستان شیروان موفق به کسب مدال برنز جهانی در المپیاد علوم زمین شده و محمد لنگری از بجنورد نیز مدال نقره المپیاد فیزیک کشوری را کسب کرده است.

وی افزود: میانگین معدل نهایی دانش‌آموزان استان با رشد ۰.۲ دهم به ۱۰.۴۴ رسیده و بالاتر از میانگین کشوری است. طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا سال ۱۴۰۷، میانگین نمرات نهایی استان باید ۲.۵ نمره افزایش یابد.

۱۶ هزار کلاس اولی در خراسان شمالی

متقیان اعلام کرد: جشن شکوفه‌ها برای دانش‌آموزان کلاس اولی با ثبت‌نام ۱۶ هزار و ۱۲۰ نفر، در ۳۱ شهریور برگزار می‌شود. جشن جوانه‌ها نیز در ۳۰ شهریور و زنگ مهر و مقاومت در اول مهرماه نواخته خواهد شد.

وی با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۱۹۳ هزار دانش‌آموز در تمامی مقاطع تحصیلی استان، گفت: تاکنون ۹۹ درصد دانش‌آموزان ابتدایی، ۹۵ درصد در مقطع متوسطه اول و ۸۰ درصد در متوسطه دوم ثبت‌نام کرده‌اند.

ثبت نام ۶ هزار دانش‌آموز در سامانه درخواست سرویس

به گفته متقیان در حوزه سرویس دانش‌آموزی نیز، ۶ هزار دانش‌آموز در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند و آموزش‌وپرورش تنها نقش نظارتی در این بخش دارد.

متقیان درباره شهریه مدارس غیردولتی گفت: همه مدارس موظف هستند شهریه مصوب اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش را به‌صورت پوستر در مدرسه نصب کنند و دریافت هرگونه وجه اضافه تخلف محسوب می‌شود و شماره تماس ۳۰۰۰۸۳۳۵ برای ثبت شکایات فعال است.

وی افزود: نرخ شهریه مصوب در مدارس غیردولتی به تفکیک مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم و هنرستان‌ها بین ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در حوزه لباس فرم نیز ۱۳۰ تولیدی با نرخ کارشناسی هماهنگ شده‌اند و ۷ هنرستان در تهیه لباس‌ها مشارکت داشته‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان شمالی در پایان با اشاره به مصوبات شورای آموزش و پرورش استان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵ جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار و ۴۰ مصوبه به تصویب رسیده که ۹ مورد آن به‌طور کامل اجرا شده و ۳۱ مورد در حال پیگیری است و تاکنون مصوبه اجرا نشده‌ای در استان نداشته‌ایم.