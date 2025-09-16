مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کشف و جمع‌آوری یک هزار و ۲۹۷ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در مناطق تحت پوشش این شرکت از ابتدای امسال تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اکبر فرج نیا گفت:یک هزار و ۲۹۷ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز از ۱۵۵ مرکز غیرمجاز در مناطق مختلف شهرستان تبریز کشف و شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از علل ناترازی انرژی مربوط به ورود دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به شبکه است اظهار کرد: فعالیت مراکز استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای انرژی برق و استفاده غیرمجاز از شبکه برق‌رسانی، موجب اختلال در برق‌رسانی و تحمیل فشار به شبکه و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شود.

وی افزود: بنا به ابلاغ شرکت توانیر انشعاب‌هایی که به طور غیرقانونی به استخراج رمزارز مبادرت می‌ورزند به‌ویژه منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها جمع‌آوری و قطع می‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خاطرنشان کرد: هر دستگاه استخراج رمزارز با احتساب مصرف سه کیلووات در ساعت روزانه ۷۲ کیلووات انرژی مصرف می‌کند و باتوجه به مصرف ماهیانه میانگین متوسط مصرف هر خانه به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلووات در ساعت، هر دستگاه استخراج رمزارز معادل ۹ خانه برق مصرف می‌کند بنابراین با کشف و جمع‌آوری این مراکز معادل مصرف متعارف ۱۱ هزار و ۶۷۳ واحد مسکونی در انرژی برق صرفه‌جویی شده است.

وی گفت: شهروندان و مشترکان می‌توانند از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر و یا تماس با مرکز ۱۲۱ ماینر‌های غیرمجاز را گزارش و پاداش یک تا ۱۰۰ میلیون‌تومانی دریافت کنند.