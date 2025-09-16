پخش زنده
مسجد ملا اسماعیل یزد، با هدف حفظ اصالت و استحکام بنا مرمت و ساماندهی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرمت و ساماندهی مسجد ملا اسماعیل یزد شامل مرمت نمای آجری بنا (خارج کردن بندهای فرسوده و اجرای مجدد بندکشی)، کاهگلکاری بدنه دیوارها، سفیدکاری فضاها و اجرای شرفی مطابق وضع اولیه دیوارها در حال اجراست.
مسجد ملا اسماعیل که از بناهای دوران قاجار است از لحاظ معماری بسیار شبیه به مسجد امیر چقماق یزد بوده و دارای سه شبستان و یک ایوان بلند بالاست و گنبدی دارد که قطر دهانه آن ۷۵/۱۵ متر و تقریباً با دهانه ایوان یکی است.
از زیباییهای معماری این مسجد سردر بلند با مقرنسکاری آجری، گنبد دو پوش پیازی شکل آن با مقرنسکاری آجری، درهای ارسی نقشبندی شده، صفههای قرینهسازی شده و صحن و دالانهای آن است که هر بازدیدکنندهای را به وجد میآورد. همه این اجزا فوقالعاده در کنار یکدیگر، یکی از شاهکارهای معماری قرن سیزدهم را میسازند.