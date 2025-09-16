مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان گفت: کارگزاران برای خرید کود به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان به نشانی رشت، کیلومتر ۲ جاده تهران مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، حسن همتی با اعلام این خبر گفت: کود یارانه‌ای شامل ۶۰ هزار تن کود اوره، ۲۴ هزار تن پتاس و ۹ هزار تن فسفات است.

وی افزود: بهای کودکشاورزی حدود ۲ سال تغییری نداشته و از نیمه دوم مرداد ماه امسال تقریبا ۵۷ درصد افزایش یافته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان گفت: افزایش قیمت در شورای اقتصاد کشور و هیات دولت تصویب شد و از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی ابلاغ و در سامانه ثبت شده‌است.

حسن همتی با بیان اینکه برای ۵۰ تا ۵۵ درصد از قیمت کود‌های کشاورزی از سوی دولت یارانه پراخت می‌شود گفت: قیمت کود در بازار آزاد بیشتر است.