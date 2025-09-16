پخش زنده
برداشت آلو از ۲۰۰ هکتار باغهای شهرستان خوانسار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی خوانسار گفت: از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار باغهای بارور خوانسار۲۰۰ هکتار زیر کشت درختان آلو به عنوان دومین محصول مهم باغی این شهرستان قرار دارد.
اکبر مردانی افزود: پیش بینی میشود در سال جاری حدود چهار هزار تُن از این محصول برداشت شود که تنها ۱۵ درصد آن تازه خوری و و سالانه ۳۰ درصد از این میوه به برگه آلو، لواشک و آلو نمک خورشتی فرآوری و به خارج از شهرستان ارسال میشود.
وی با اشاره به کاهش یک هزار تُنی برداشت آلو درمقایسه با پارسال افزود: کاهش بارندگیها و نیز سرمازدگی حدود ۳۰ درصد از درختان در اوایل سال جاری از عوامل این کاهش محصول است.
مدیرجهاد کشاورزی خوانسار تاکید کرد: از مهمترین ویژگیهای آلوی خوانساری ضریب تبدیل بالا، طعم و عطر بسیار مطلوب، هسته جدا بودن و قابلیت فرآوری محصولات متنوع از آن است.