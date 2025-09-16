ایران با تولید سالانه حدود یک‌میلیون و ۶۸۰ هزار تن خرما و ارزآوری ۳۹۵ میلیون دلاری در جایگاه سوم جهان جای دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران با داشتن بیش از ۴۰۰ رقم و ژنوتیپ خرما، یکی از غنی‌ترین ذخایر ژنتیکی این محصول ارزشمند را در جهان داراست.

وی افزود: خرمای پیارم هرمزگان، شاهانی فارس، کبکاب بوشهر، استعمران خوزستان، مضافتی کرمان و ربی سیستان و بلوچستان فقط بخشی از تنوع بی‌نظیر خرمای ایرانی است که شهرت جهانی دارند.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری با اشاره به صادرات خرما نیز گفت: ایران پارسال حدود ۴۳۰ هزار تن خرما به ارزش حدود ۳۹۵ میلیون دلار صادر کرده است.

زهرا جلیلی مقدم گفت: با توجه به این ظرفیت، تمرکز بر بهبود کیفیت، بسته‌بندی مناسب و بازاریابی هدفمند می‌تواند ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.

وی درباره توسعه صنعت خرما افزود: اصلاح و نوسازی باغها ، حمایت از توسعه مکانیزاسیون، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ساماندهی تولید نهال، جایگزینی ارقام تجاری و بازارپسند، حمایت از تولید نهال سالم و ژنوتیپ‌های اصیل و امیدبخش خرما از جمله برنامه‌ها در حوزه خرما است.

وی همچنین از همکاری در طرح بررسی سازگاری ژنوتیپ‌های امیدبخش، حمایت از تولید داخلی دستگاه بالابر، شناسنامه‌دار کردن باغهای خرما و تدوین طرح زنجیره ارزش و تولید خبر داد.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری خرما را فراتر از یک میوه دانست و گفت: خرما سرشار از انرژی طبیعی، فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی است و می‌تواند بهترین و سالم‌ترین جایگزین برای قند محسوب شود.

جلیلی مقدم افزود: علاوه بر این، صنعت خرما به‌ویژه در مناطق روستایی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.

وی گفت: این محصول علاوه بر ارزش غذایی و دارویی، جایگاهی ویژه در فرهنگ و سفره ایرانیان دارد.