معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تقویت شاخص‌های پایداری در صنعت گردشگری کشور خبر داد. تمرکز بر رویکردهای زیست‌محیطی، اعطای نشان به هتل‌های سبز و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر اولویت برنامه‌های این معاونت است و پیش‌بینی می‌شود حداقل ۵۰ درصد واحدهای گردشگری در آینده نزدیک وارد این فرآیند شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی بندپی، با تأکید بر اهمیت بهبود شاخص‌های پایداری در صنعت گردشگری، به اقدام اعطای نشان به هتل‌های سبز کشور اشاره کرد و افزود: “مباحث مرتبط با محیط‌زیست در گردشگری، به‌ویژه مدل‌های مدیریتی پایدار، علاوه بر جنبه‌های زیست‌محیطی، دارای منافع اقتصادی قابل توجهی نیز هستند.

محسنی بندپی با ذکر مثالی از بهینه‌سازی مصرف در هتل‌ها، توضیح داد: زمانی که یک هتل با برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، کارکنان و مسافران خود را نسبت به این موضوع حساس می‌کند، حتی ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف، به معنای کاهش هزینه‌ها برای هتلدار است. این کاهش هزینه، با در نظر گرفتن هزینه‌های آب، فاضلاب و پساب، اثرات مثبت زیست‌محیطی قابل توجهی را نیز به همراه دارد.

معاون گردشگری با بیان اینکه تلاش بر گسترش این رویکردها در تمام بخش‌های صنعت گردشگری است، گفت: امسال در تلاشیم تا اولین دوره اعطای نشان به هتل‌های سبز کشور را برگزار کنیم و این مدل مدیریتی را در بخش حاکمیتی تقویت نماییم.

محسنی بندپی همچنین به برنامه‌های معاونت گردشگری برای بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در نظر داریم با همکاری بخش خصوصی گردشگری و سازمان ساتپا، رویه‌ای فراگیر را در کشور شکل دهیم تا تاب‌آوری کسب‌وکارهای گردشگری را افزایش دهیم.

وی برآورد کرد که با توجه به شرایط آب و هوایی و تاسیسات مناطق گردشگری، حداقل ۵۰ درصد واحدها در سراسر کشور، به‌ویژه در استان‌های با تابش خورشیدی بالا، در مرحله اول وارد این فرایند خواهند شد. او افزود: اگر برای هر واحد به طور متوسط ۸ کیلووات ساعت برق خورشیدی در نظر بگیریم، شاهد تولید ۲۴ مگاوات ساعت برق در بخش گردشگری خواهیم بود که این امر علاوه بر افزایش سهم انرژی پایدار، به پایداری بلندمدت و افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای گردشگری کمک خواهد کرد.

معاون گردشگری در پایان خاطرنشان کرد که در ماه‌های آینده خبرهای خوشی در خصوص این رویکردها منتشر خواهد شد که هم مقاصد گردشگری و هم مراکز خدماتی را در بر می‌گیرد. وی همچنین تأکید کرد که با توجه به شعار روز جهانی گردشگری با عنوان “گردشگری و تحول پایدار”، محور برنامه‌های این مناسبت نیز رویکردهای پایدار محور خواهد بود که به زودی رسماً اعلام خواهد شد.