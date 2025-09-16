۱۲ هنرمند جوان استان البرز با ارائه آثار خلاقانه و ارزشمند در شاخه‌های گوناگون هنرهای تجسمی، موفق شدند در جمع برگزیدگان مرحله نهایی سی‌ودومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران قرار گیرند.



رویدادی که از ۳۱ شهریور تا ۴ مهرماه به میزبانی استان تهران برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، پس از ثبت‌نام هنرمندان ۱۸ تا ۲۵ سال در سایت رسمی جشنواره و انجام داوری‌های تخصصی، ۱۲ هنرمند جوان از کرج در رشته‌های نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، گرافیک، هنر سرامیک و مجسمه‌سازی توانستند با آثار خلاقانه خود نظر هیئت داوران را جلب کنند و به مرحله نهایی راه یابند.رویدادی که از ۳۱ شهریور تا ۴ مهرماه به میزبانی استان تهران برگزار می‌شود.

سی ‌و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری ویژه قشر جوان، فرصت ارزشمندی برای شناسایی استعدادهای نو و معرفی ظرفیت‌های هنری نسل آینده کشور به جامعه هنری و عموم مردم فراهم می‌کند.