وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان امروز در دومین روز سفر خود به افغانستان، با مسئولان بلندپایه حکومت افغانستان دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ «سید محمد اتابک» امروز با ملاعبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه و وزرای صنعت و تجارت، انرژی و آب، معادن و فوائد عامه افغانستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. ملاعبدالغنی برادر در این دیدار پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ دوازده روزه را تبریک گفت.

وی تصریح کرد: سیاست افغانستان این است که افغانستان به چهار راه اقتصادی منطقه تبدیل شود و در این مسیر همکاری ایران را نیاز دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار از مواضع افغانستان درباره جنگ دوازده روزه کشورمان با رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و گفت: برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور فرصت خوبی برای ارتقای سطح روابط تجاری و همکاری‌های ریلی و جاده‌ای است.

توسعه همکاری‌های بانکی، استفاده از زیرساخت‌های چابهار و افزایش جابجایی کالا از طریق خط آهن خواف- هرات و همکاری در حوزه معدن از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان روز گذشته وارد کابل شد و در ادامه برنامه‌های خود قرار است به شهر صنعتی هرات سفر کند.